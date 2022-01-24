"Красная" зона вернулась в Украину. Прикарпатье первым ушло на локдаун: список правил

С понедельника, 24 января, в Ивано-Франковской области начал действовать "красный" уровень эпидемической опасности. Таким образом, в регионе в заведения будут пускать при наличии сертификата о вакцинации или свежего теста на коронавирус.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Поскольку Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону в регионе запрещена:
При этом ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинрованы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:
Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в Ивано-Франковской области и заполненности больниц было принято решение разместить в регионе мобильный госпиталь.