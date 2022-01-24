"Червона" зона повернулася в Україну. Прикарпаття першим пішло на локдаун: список правил

З понеділка, 24 січня, в Івано-Франківській області почав діяти "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Таким чином, в регіоні в заклади пускатимуть при наявності сертифіката про вакцинацію або свіжого тесту на коронавірус.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Оскільки Івано-Франківська область перейшла в "червону" зону в регіоні заборонена:
При цьому обмеження не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників (організаторів) і відвідувачів (учасників) зазначених установ (заходів) будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.
При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:
Ці правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.
Нагадаємо, через спалах коронавірусу в Івано-Франківській області та заповненість лікарень було прийнято рішення розмістити в регіоні мобільний госпіталь.