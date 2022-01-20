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"Красная" зона возвращается. Минздрав назвал первую область-кандидата на локдаун

Автор: Анастасия Рокитна

В Украину возвращается "красная" зона карантина. Под угрозой введения локдауна Ивано-Франковская область.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы Минздрава Украины Виктора Ляшко.

В частности, он объяснил, что в области, в частности, критические уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

"Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине", - сообщил Ляшко.

Ограничения "красной" зоны

Как напомнил глава Минздрава, "красный" уровень эпидемической опасности - это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

То же самое касается:

  • торгово развлекательных центров,
  • гостиниц,
  • кинотеатров и других учреждений культуры,
  • спортзалов,
  • субъектов проводящих торгово и бытовое обслуживание,
  • в том числе рынков,
  • плановых мероприятий по госпитализации.
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Виктор ЛяшкоКарантин