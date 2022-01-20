"Красная" зона возвращается. Минздрав назвал первую область-кандидата на локдаун

В частности, он объяснил, что в области, в частности, критические уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций.

"Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении государственной комиссии ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине", - сообщил Ляшко.

Ограничения "красной" зоны

Как напомнил глава Минздрава, "красный" уровень эпидемической опасности - это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

То же самое касается: