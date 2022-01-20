"Червона" зона повертається. МОЗ назвав першу область-кандидата на локдаун

Зокрема, він пояснив, що в області, зокрема, критичні рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

"Міністерство охорони здоровя вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Область вже перевищує три індикаторні показники визначені в постанові про адаптивний карантин", - повідомив Ляшко.

Обмеження "червоної" зони

Як нагадав голова МОЗ, "червоний" рівень епідемічної небезпеки - це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, що зроблений за 72 години.

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