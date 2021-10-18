"Красная" зона в Запорожье: очереди за прививками, Минздрав проверит центры вакцинации

Как пишет местное издание "Верже", сегодня в одном из центров вакцинации, что расположен в торговом центре "Амстор" образовалась очередь из желающих получить прививку. Люди в очереди не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

По данным других СМИ, такая же ситуация наблюдалась и в других городских центрах вакцинации накануне.

Фото: очередь за прививкой от коронавируса в Запорожье (verge.zp.ua)

Как реагирует городская власть

На ситуацию с очередями к местам прививки уже отреагировал глава Запорожской ОГА Александр Старух. Он сообщил, что уже завтра в Запорожье откроют два новых центра вакцинации.

Где откроют дополнительные центры:

ТЦ "Амстор" в Хортицком районе;

ТЦ "Континент" в Днепровском районе.

В город едет проверка Минздрава

Министерство здравоохранения в комментарии РБК-Украина заявило, что знает о ситуации, которая сложилась с вакцинацией в Запорожье. В город с проверкой отправился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Министр проинспектирует деятельность центров вакцинации в Запорожской области. Сейчас министр находится там с рабочим визитом. В частности количество работающих пунктов прививок и вакцинальных центров, а также их график работы", - рассказали в Минздраве.