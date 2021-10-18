"Червона" зона у Запоріжжі: черги за щепленнями, МОЗ перевірить центри вакцинації

Запоріжжя разом з областю сьогодні опівночі перейшло до "червоної" зони карантину. Оскільки уникнути нових обмежень можуть тільки вакциновані, то у місті різко виріс попит на щеплення від коронавірусу, що спричинило великі черги до центрі та пунктів вакцинації.
Детальніше про ситуацію в місті - в матеріалі РБК-Україна.
Як пишуть місцеве видання "Верже", сьогодні в одному з центрів вакцинації, що розташований в торговому центрі "Амстор" утворилася черга з охочих отримати щеплення. Люди в черзі не дотримувалися соціальної дистанції та були без масок.
За даними інших ЗМІ, така ж ситуація спостерігалася й в інших міських центрах вакцинації напередодні.
Фото: черга за щепленням від коронавірусу в Запоріжжі (verge.zp.ua)
На ситуацію з чергами до місць щеплення вже відреагував голова Запорізької ОДА Олександр Старух. Він повідомив, що вже завтра у Запоріжжі відкриють два нових центри вакцинації.
Де відкриють додаткові центри:
Міністерство охорони здоров'я в коментарі РБК-Україна заявило, що знає про ситуацію, яка склалася з вакцинацією у Запоріжжі. До міста з перевіркою вирушив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Міністр проінспектує діяльність центрів вакцинації у Запорізькій області. Наразі міністр перебуває там із робочим візитом. Зокрема кількість працюючих пунктів щеплень та вакцинальних центрів, а також їх графік роботи", - розповіли в МОЗ.