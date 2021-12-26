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В "красной" карантинной зоне остаются только две области

Автор: Александр Белоус

По состоянию на утро 26 декабря в "красной" зоне карантина находятся две области - Волынская и Запорожская. Однако показатели в них снижаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Желтая" зона

Сейчас большинство областей Украины охватывает именно эта зона. В нее входит Киев, а также такие области:

  1. Днепропетровская,
  2. Ивано-Франковская,
  3. Кировоградская,
  4. Луганская,
  5. Львовская,
  6. Полтавская,
  7. Ровенская,
  8. Тернопольская,
  9. Харьковская,
  10. Херсонская.
  11. Черновицкая,
  12. Донецкая,
  13. Винницкая,
  14. Хмельницкая,
  15. Закарпатская,
  16. Одесская,
  17. Киевская,
  18. Житомирская,
  19. Сумская,
  20. Николаевская,
  21. Черниговская,
  22. Черкасская.

"Оранжевая" зона

Регионы, которые бы входили в "оранжевый" уровень эпидемической опасности, по состоянию на 26 декабря, отсутствуют.

"Красная" зона

В этой зоне сейчас находятся только две области. Однако в них снижаются эпидемические показатели.

Сейчас эта зона карантина выглядит так:

  1. Волынская область,
  2. Запорожская область.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.

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