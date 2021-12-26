В "красной" карантинной зоне остаются только две области

По состоянию на утро 26 декабря в "красной" зоне карантина находятся две области - Волынская и Запорожская. Однако показатели в них снижаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Сейчас большинство областей Украины охватывает именно эта зона. В нее входит Киев, а также такие области:
Регионы, которые бы входили в "оранжевый" уровень эпидемической опасности, по состоянию на 26 декабря, отсутствуют.
В этой зоне сейчас находятся только две области. Однако в них снижаются эпидемические показатели.
Сейчас эта зона карантина выглядит так:
Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в Украине не останется ни одной "красной" зоны. По его словам, в последние недели в Украине фиксируется уменьшение случаев заражения коронавирусом. В то же время ситуация с заболеванием стабилизируется в Волынской и Запорожской областях.