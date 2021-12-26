У "Червоній" карантинній зоні залишаються тільки дві області

Станом на ранок 26 грудня в "червоній" зоні карантину знаходяться дві області - Волинська І Запорізька. Однак показники в них знижуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Зараз більшість областей України охоплює саме ця зона. До неї входить Київ, а також такі області:
Регіони, які б входили до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки, станом на 26 грудня, відсутні.
У цій зоні зараз знаходяться тільки дві області. Однак в них знижуються епідемічні показники.
Зараз ця зона карантину виглядає так:
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом в Україні не залишиться жодної" червоної " зони. За його словами, в останні тижні в Україні фіксується зменшення випадків зараження коронавірусом. Водночас ситуація із захворюванням стабілізується у Волинській та Запорізькій областях.