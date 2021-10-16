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Из-за "красной" зоны. Школы Днепра уходят на каникулы на неделю раньше

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Днепр, Суббота 16 октября 2021 10:23
Из-за "красной" зоны. Школы Днепра уходят на каникулы на неделю раньше Фото: школы Днепра идут на каникулы с понедельника (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Школы Днепра из-за введения в регионе "красной" зоны карантина уходят на каникулы с 18 октября, а не с 25, как планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета.

Как отмечается, решение о преждевременных каникулах в школах Днепра было принято из-за решения Госкомиссии по ТЭБ и ЧС об установлении "красной" зоны карантина в Днепропетровской области и учитывая рекомендации о начале каникул с 18 октября Министерства образования и науки Украины.

"С целью предотвращения роста заболеваемости ковидом среди детей мы вынуждены начать каникулы с 18 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, садики будут работать в обычном режиме.

Напомним, уже с 15 октября "красная" зона введена в Херсонской области. А с 18 октября "красных" регионов станет больше, присоединятся Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.

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