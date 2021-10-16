ru ua
Сб, 16 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Через "червону" зону. Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раньше

Новость на русском →
Дніпро, Субота 16 жовтня 2021 10:23
Через "червону" зону. Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раньше Фото: школи Дніпра йдуть на канікули з понеділка (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Гамерская

Школи Дніпра через введення в регіоні "червоної" зони карантину йдуть на канікули з 18 жовтня, а не з 25, як планувалося раньше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Як зазначається, рішення щодо передчасних канікул у школах Дніпра було прийнято через рішення держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення "червоної" зони карантину в Дніпропетровській області та враховуючи рекомендації що до початку канікул з 18 жовтня Міністерства освіти і науки України.

"З метою запобігання зростанню захворюваності на ковід серед дітей ми вимушені розпочати канікули з 18 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомлені.

Разом з тим, садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, вже з 15 жовтня "червона" зона запроваджена у Херсонській області. А з 18 жовтня "червоних" регіонів стане більше, приєднаються Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус