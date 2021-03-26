Карантин в Тернополе ужесточили: что изменилось

Сегодня в Тернополе состоялось заседание тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом. Местная власть приняла решение с 26 марта ужесточить карантин в городе.

Об этом заявил мэр Тернополя Сергей Надал, заседание он опубликовал на своей странице в Facebook .

Власти рекомендовали правоохранителям усилить контроль за работой заведений общественного питания.

"Установить режим работы заведений питания до 22 часов. После того, как пойдет на спад заболевание, вернемся к постоянному режиму работы", - заявил мэр.

С понедельника рекомендовали перейти на дистанционное обучение 5-11 классам школ. Ученики 1-4 классов могут посещать образовательные учреждения.

"Водители такси должны быть в маске и пассажиры в маске и не более 3 пассажиров в легковом пассажирском транспорте. Дезинфекция автомобилей такси каждый день. Коммунальные службы - проводить общение с жителями города с применением средств защиты - в том числе и защитного стекла и избегать скопления людей", - заявил Надал.