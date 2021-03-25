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Более половины областей Украины могут стать "красными" на следующей неделе, - KSE

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 13:14
Более половины областей Украины могут стать "красными" на следующей неделе, - KSE Фото: люди в маске (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киевской школе экономики (KSE) прогнозируют, что в "красную" зону карантина могут попасть более половины регионов в Украине. Это может произойти уже на следующей неделе.

Об этом заявил на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Он сообщил, что Николаевская и Черкасская области показали превышение порогов для вхождения в "красную" зону. Ожидается, что сегодня или завтра состоится заседание Нацкомиссии по ТЭБ и ЧС, где примут решение отнести эти регионы в "красную" зону.

"На следующей неделе у нас уже может более 50% регионов быть в "красной" зоне. Соответственно, на следующей неделе мы ожидаем решения правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в "красном" уровне определяющим критерием для введения общенационального локдауна", - сказал он.

По словам эксперта, необходимо также внедрять дополнительные ограничения в Винницкой и в Хмельницкой областях. Ровенская, Черниговская и Тернопольская области также вскоре могут войти в "красный" уровень эпидопасности, добавил он.

В то же время ситуация в Ивано-Франковской области стабилизируется, но там до сих пор наибольшее количество активных больных, сообщил эксперт.

Напомним, глава Рады Дмитрий Разумков считает нецелесообразным вводить по всей Украине полный локдаун.

Отметим, в Украине обнаружили 16 669 новых COVID-заражений. Это максимум за все время пандемии.

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