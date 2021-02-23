В "красную" зону карантина попали две области

Украину поделили на зоны карантина . В "красную" зону попали Черновицкая и Ивано-Франковская области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения .

Черновицкая область, в свою очередь, закрыла школы и сократила время работы ресторанов до 20:00.

В Ивано-Франковской области действуют такие ограничения:

В "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Тернопольская области. Самая худшая эпидемическая ситуация в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" сел самолет с первой партий вакцины от коронавируса. Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca.

Детальнее о том, как будет проводиться вакцинация Украине - материале РБК-Украина.