В "червону" зону карантину потрапили дві області

Україну поділили на зони карантину . В "червону" зону потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області.

Чернівецька область, в свою чергу, закрила школи і скоротила час роботи ресторанів до 20:00.

В Івано-Франківській області діють такі обмеження:

У "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області. Найгірша епідемічна ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca.

Детальніше про те, як буде проводитися вакцинація Україні - матеріалі РБК-Україна.