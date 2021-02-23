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В "червону" зону карантину потрапили дві області

Автор: Анастасія Рокитна

Україну поділили на зони карантину. В "червону" зону потрапили Чернівецька та Івано-Франківська області.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська, Тернопільська області. Найгірша епідемічна ситуація в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

В Івано-Франківській області діють такі обмеження:

  • Закладам громадського харчування можна працювати тільки на винос.
  • Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали припинили роботу.
  • Забороняється проведення культурних і релігійних заходів.
  • Школярі 5-11 класів також продовжать вчитися дистанційно.

Чернівецька область, в свою чергу, закрила школи і скоротила час роботи ресторанів до 20:00.

Нагадаємо, сьогодні в аеропорту "Бориспіль" сів літак з першою партій вакцини від коронавірусу. Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини виробництва AstraZeneca.

Детальніше про те, як буде проводитися вакцинація Україні - матеріалі РБК-Україна.

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