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"Красную" зону вдвое сократили: карантин ослабили еще в трех областях

Новина українською → Харьков, Четверг 06 мая 2021 08:30
"Красную" зону вдвое сократили: карантин ослабили еще в трех областях Фото: в Украине сократили "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня "красную" зону карантина покинули Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Эту зону сократили вдвое.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению комиссии, Харьковская и Хмельницкая перешли в "желтую" зону, а Черниговская - в "оранжевую".

В "желтых" зонах, в частности, снимаются ограничения на работу кафе и ресторанов; кинотеатры, драмтеатры и другие учреждения культуры смогут работать с доступностью половины мест в залах.

Отметим, в "красной" зоне карантина остались Сумская, Полтавская и Запорожская области. В них продолжает действовать запрет на работу кафе, ресторанов, ТРЦ.

Напомним, 5 мая "красную" зону карантина покинула Житомирская область.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев должны привить от COVID ко Дню Независимости.

Отметим, украинские ученые прогнозируют, что из-за дефицита вакцин от COVID Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году.

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