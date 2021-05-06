"Красную" зону вдвое сократили: карантин ослабили еще в трех областях
Сегодня "красную" зону карантина покинули Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Эту зону сократили вдвое.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Согласно решению комиссии, Харьковская и Хмельницкая перешли в "желтую" зону, а Черниговская - в "оранжевую".
В "желтых" зонах, в частности, снимаются ограничения на работу кафе и ресторанов; кинотеатры, драмтеатры и другие учреждения культуры смогут работать с доступностью половины мест в залах.
Отметим, в "красной" зоне карантина остались Сумская, Полтавская и Запорожская области. В них продолжает действовать запрет на работу кафе, ресторанов, ТРЦ.
Напомним, 5 мая "красную" зону карантина покинула Житомирская область.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство украинцев должны привить от COVID ко Дню Независимости.
Отметим, украинские ученые прогнозируют, что из-за дефицита вакцин от COVID Украина может получить коллективный иммунитет от коронавируса только в 2023 году.