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"Червону" зону вдвічі скоротили: карантин послабили ще в трьох областях

Новость на русском → Харків, Четвер 06 травня 2021 08:30
"Червону" зону вдвічі скоротили: карантин послабили ще в трьох областях Фото: в Україні скоротили "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні "червону" зону карантину покинули Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Цю зону скоротили вдвічі.

Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з рішенням комісії, Харківська та Хмельницька перейшли в "жовту" зону, а Чернігівська - в "помаранчеву".

У "жовтих" зонах, зокрема, знімаються обмеження на роботу кафе та ресторанів; кінотеатри, драмтеатри та інші заклади культури зможуть працювати з доступністю половини місць у залах.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину залишились Сумська, Полтавська та Запорізька області. В них продовжує діяти заборона на роботу кафе, ресторанів, ТРЦ.

Нагадаємо, 5 травня "червону" зону карантину покинула Житомирська область.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість українців мають щепити від COVID до Дня незалежності.

Зазначимо, українські вчені прогнозують, що через дефіцит вакцин від COVID Україна може отримати колективний імунітет від коронавирусу тільки в 2023 році.

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