Житомирская область вышла из "красной" зоны карантина
Житомирская область вышла из "красной " зоны карантина. Теперь эта область в "оранжевой" зоне.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В области заработали заведения торговли, ТРЦ, рынки и ярмарки, заведения общепита, спортзалы и фитнес-центры.
Общественный транспорт работает в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мер.
В "красной" зоне карантина остались 6 областей: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.
Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.
Отметим, еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.
Кроме того, в Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.