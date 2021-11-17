В оккупированных районов Луганской области доставили более 30 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста. Среди груза - товары медицинского назначения для лечения больных коронавирусом людей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Сегодня в оккупированных районов Луганской области через КПВВ "Счастье" доставили более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста", - пишет пресс-служба ООС.
В гуманитарный груз входят:
"Стоит отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, намеревающихся пересечь линию разграничения остается заблокированным оккупантами", - добавляет пресс-служба.
Фото: Красный Крест отправил в ОРЛО медицинские товары для COVID-больных (facebook.com/pressjfo.news)