RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих

Автор: Сергій Пишкін

До окупованих районів Луганської області доправили більше 30 тонн гуманітарної допомоги від Червоного Хреста. Серед вантажу - товари медичного призначення для лікування хворих на коронавірус людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

"Сьогодні до окупованих районів Луганської області через КПВВ "Щастя" доправили понад 30 тонн гуманітарного вантажу від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - пише пресслужба ООС.

До гуманітарного вантажу входять:

  • товари медичного призначення, зокрема для лікування хворих на коронавірус пацієнтів;
  • канцелярські приладдя;
  • дитячі меблі.

"Варто зазначити, що рух дорожнім коридором через КПВВ «Щастя» для громадян, що мають намір перетнути лінію розмежування залишається заблокованим окупантами", - додає пресслужба.

Фото: Червоний Хрест відправив в ОРЛО медичні товари для COVID-хворих (facebook.com/pressjfo.news)

Читайте РБК-Україна в Google News
Красный КрестКоронавірусЛуганськ