ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кропивницком на выходных откроют центр массовой COVID-вакцинации

Новина українською →
Кропивницкий, Четверг 10 июня 2021 15:28
В Кропивницком на выходных откроют центр массовой COVID-вакцинации Фото: в Кропивницком на выходных откроют центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, в Кропивницком заработает центр массовой вакцинации населения от COVID-19. Его открывают на базе санатория-профилактория "Юность" Центральноукраинского государственного педагогического университета им. В. Винниченко.

Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

"В течение этих дней с 09:00 до 15:00 все желающие имеют возможность сделать антиковидную прививку по адресу: проспект Студенческий, 19 (санаторий-профилакторий "Юность" Центральноукраинского государственного педагогического университета им. В. Винниченко)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в управлении здравоохранения городского совета, вакцинация будет осуществляться бесплатно мобильными бригадами КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 1 г. Кропивницького" вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт.

При этом приоритет будет предоставляться гражданам, зарегистрированным в приложении "Дія", лицам старше 60 лет и из групп риска. Семейные врачи проводят активную работу по уведомлению такого контингента населения о возможности вакцинации.

Напомним, в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привиться все желающие. Они откроются уже на следующей неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19