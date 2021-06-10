На курортах Херсонской области откроют пункты COVID-вакцинации для всех желающих

В курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID , где смогут привитьcя все желающие. Они откроются уже на следующей неделе.

По его словам, на следующей неделе откроется четыре дополнительных пункта.

"Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе", - отметил Короленко.

Кроме того, по его словам, на этой неделе началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке. Также отрыто шесть пунктов для людей, которые выезжают из оккупированного Крыма.