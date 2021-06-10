На курортах Херсонской области откроют пункты COVID-вакцинации для всех желающих
В курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привитьcя все желающие. Они откроются уже на следующей неделе.
Об этом заявил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко, передает местный сайт "Херсон Онлайн".
По его словам, на следующей неделе откроется четыре дополнительных пункта.
"Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе", - отметил Короленко.
Кроме того, по его словам, на этой неделе началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке. Также отрыто шесть пунктов для людей, которые выезжают из оккупированного Крыма.
Напомним, ранее сообщалось, что в эту субботу в Херсоне откроют три центра вакцинации от коронавируса. Начнут вакцинировать тех, кто записался в лист ожидания в приложении или через сайт "Дія".
РБК-Украина писало о том, где в Херсонской области можно сделать прививку жителям оккупированного Крыма.