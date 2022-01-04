UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Круизные лайнеры в Бразилии приостанавливают работу

Автор: Наталья Скороход

Круизные судоходные компании в Бразилии приостановят работу до 21 января. Причиной стало заявление министерства здравоохранения, которое рекомендует не путешествовать на круизных лайнерах из-за вспышек COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Национальный регулятор здравоохранения Бразилии (Anvisa) рекомендовал круизным компаниям временно приостановить свою деятельность после того, как пять судов у побережья Бразилии зарегистрировали более 300 новых случаев COVID-19.

"Во время этой паузы Clia работает от имени круизных компаний, которые работают в стране - MSC Cruzeiros и Costa Cruzeiros - чтобы найти точки соприкосновения с федеральным правительством, Anvisa, штатами и муниципалитетами", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Италии на борту круизного лайнера обнаружили 45 пассажиров с положительными тестами на коронавирус. Людей отправили на изоляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусКарантин