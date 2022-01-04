Круизные лайнеры в Бразилии приостанавливают работу

Круизные судоходные компании в Бразилии приостановят работу до 21 января. Причиной стало заявление министерства здравоохранения, которое рекомендует не путешествовать на круизных лайнерах из-за вспышек COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Национальный регулятор здравоохранения Бразилии (Anvisa) рекомендовал круизным компаниям временно приостановить свою деятельность после того, как пять судов у побережья Бразилии зарегистрировали более 300 новых случаев COVID-19.

"Во время этой паузы Clia работает от имени круизных компаний, которые работают в стране - MSC Cruzeiros и Costa Cruzeiros - чтобы найти точки соприкосновения с федеральным правительством, Anvisa, штатами и муниципалитетами", - говорится в заявлении.