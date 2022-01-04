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Круїзні лайнери в Бразилії призупиняють роботу

Автор: Наталья Скороход

Круїзні судноплавні компанії в Бразилії призупинять роботу до 21 січня. Причиною стала заява Міністерства охорони здоров'я, яка рекомендує не подорожувати на круїзних лайнерах через спалахи COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Національний регулятор охорони здоров'я Бразилії (Anvisa) рекомендував круїзним компаніям тимчасово призупинити свою діяльність після того, як п'ять суден біля узбережжя Бразилії зареєстрували понад 300 нових випадків COVID-19.

"Під час цієї паузи Clia працює від імені круїзних компаній, які працюють в країні - MSC Cruzeiros і Costa Cruzeiros - щоб знайти точки дотику з федеральним урядом, Anvisa, штатами і муніципалітетами", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що в Італії на борту круїзного лайнера виявили 45 пасажирів з позитивними тестами на коронавірус. Людей відправили на ізоляцію.

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