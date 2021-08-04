Крупные компании в США заняли жесткую позицию по отношению к вакцинации

Крупные компании в США заняли жесткую позицию в отношении прививок от коронавируса. Они присоединились к правительству штатов и местных органов власти, работа которых направлена на борьбу с "Дельта-штаммом" и теми, кто не вакцинирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Компания Microsoft, Tyson Foods и автомобильная промышленность США заявили о том, что будут бороться с "Дельта"-коронавирусом и противниками прививок.

" Цель здесь - убедить всех, что пришло время. Если мы собираемся остановить Дельта-вариант, самое время.С делайте прививку прямо сейчас", - сказал мэр Нью-орка Билл де Блазио.

Он заявил, что в Нью-Йорке будут требовать от людей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 в закрытых ресторанах, на шоу и в спортзалах.

Такая жесткая мера - это первый такой шаг, сделанный крупным американским городом, вступит в силу в середине августа. Карты вакцинации или приложения штата и города будут приняты в качестве доказательства вакцинации.

Между тем, гигант мяса и птицы Tyson Foods заявил, что в течение следующих трех месяцев ему потребуются вакцинация 120 000 сотрудников в США. Также начиная с сентября Microsoft потребует от своих работников (примерно 100 000 сотрудников) в США, а также посетителей и других лиц предъявить доказательства вакцинации.