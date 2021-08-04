ВОЗ не хватило денег на борьбу с пандемией COVID-19

Всемирной организации здоровья не хватает средств на борьбу с пандемией коронавируса. Из-за распространения штамма коронавируса "Дельта", организации нужно 11,5 млрд долларов на закупку тестов, кислорода, масок, вакцин для более бедных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Большая часть денег, запрашиваемых у партнеров ВОЗ, необходима для покупки тестов, кислорода и масок для более бедных стран. Четвертая часть этих средств должна пойти на закупку сотен миллионов доз вакцин. Об этом говорится в документе ВОЗ, который попал в распоряжение издания.

"Программа, созданная в начале пандемии, по-прежнему сильно недофинансируется, и ее координаторы теперь признают, что она останется такой же, поскольку многие правительства стремятся удовлетворить глобальные потребности COVID "по-другому", - сказал Reuters официальный представитель ACT-A.

Общий объем запросов на финансирование сократился почти на 5 миллиардов долларов. Но для этого по-прежнему требуется 16,8 миллиарда долларов и 7,7 миллиарда долларов требуются срочно.

ВОЗ призывает выделить дополнительно 3,8 миллиарда долларов помимо 7,7 миллиарда долларов на приобретение 760 миллионов доз вакцины против COVID-19, которые будут доставлены в следующем году.