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Великі компанії в США зайняли жорстку позицію по відношенню до вакцинації

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США, Середа 04 серпня 2021 03:49
Великі компанії в США зайняли жорстку позицію по відношенню до вакцинації Фото: великі компанії в США за вакцинацію (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Великі компанії в США зайняли жорстку позицію щодо щеплень від коронавірусу. Вони приєдналися до уряду штатів і місцевих органів влад, робота яких спрямована на боротьбу з "Дельта-штамом" і тими, хто не вакцинований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Компанія Microsoft, Tyson Foods і автомобільна промисловість США заявили про те, що будуть боротися з "Дельта"-коронавірусом і противниками щеплень.

"Мета тут - переконати всіх, що прийшов час. Якщо ми збираємося зупинити Дельта-варіант, саме час. Зробіть щеплення прямо зараз", - сказав мер Нью-орка Білл де Блазіо.

Він заявив, що в Нью-Йорку будуть вимагати від людей пред'явити докази вакцинації від COVID-19 в закритих ресторанах, на шоу і в спортзалах.

Така жорстка міра - це перший такий крок, зроблений великим американським містом, вступить в силу в середині серпня. Карти вакцинації або програми штату та міста будуть прийняті як доказ вакцинації.

Тим часом, гігант м'яса та птиці Tyson Foods заявив, що протягом наступних трьох місяців йому буде потрібно вакцинація 120 000 співробітників в США. Також починаючи з вересня Microsoft вимагатиме від своїх працівників (приблизно 100 000 співробітників) в США, а також відвідувачів та інших осіб пред'явити докази вакцинації.

Також 150 000 членів профспілок трьох найбільших автовиробників США будуть змушені повернутися до носіння масок з середи. А Toyota, яка не є профспілкою, з чисельністю співробітників в США близько 36 000 осіб, заявила, що зробить те ж саме на більшості своїх підприємств по всій країні.

Нагадаємо, що ВООЗ не вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом у світі. Гроші потрібні для вакцин, масок і тестів.

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