Крым бьет антирекорды по смертности от COVID

Руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму зафиксировано антирекорд по смертности от коронавируса за последнюю неделю. Количество летальных случаев почти за месяц выросло на 62%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

"На этой неделе у нас антирекорд по летальным случаям. Значительно у нас вырос показатель летальности по сравнению с двумя предыдущими. Тенденция сохраняется, за последние три недели уровень летальных исходов вырос на 62%",- сказала Пеньковская.

По информации крымского Минздрава, за минувшие сутки от COVID-19 умерли семь человек, а всего за время пандемии - 1 559.

За 6 июля там было зарегистрировано 335 новых случаев коронавируса.