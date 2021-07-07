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Крым бьет антирекорды по смертности от COVID

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Крым, Среда 07 июля 2021 13:03
Крым бьет антирекорды по смертности от COVID Фото: Крым бьет антирекорды по смертности от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель "регионального управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму зафиксировано антирекорд по смертности от коронавируса за последнюю неделю. Количество летальных случаев почти за месяц выросло на 62%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

"На этой неделе у нас антирекорд по летальным случаям. Значительно у нас вырос показатель летальности по сравнению с двумя предыдущими. Тенденция сохраняется, за последние три недели уровень летальных исходов вырос на 62%",- сказала Пеньковская.

По информации крымского Минздрава, за минувшие сутки от COVID-19 умерли семь человек, а всего за время пандемии - 1 559.

За 6 июля там было зарегистрировано 335 новых случаев коронавируса.

Напомним, что 5 июля в оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Добавим, что в Крыму обнаружили штаммы коронавируса, которые впервые были обнаружены в Великобритании ("Альфа") и Индии ("Дельта").

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