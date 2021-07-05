В Крыму зафиксировали новый антирекорд по количеству больных на COVID

В оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости на коронавирус. Там, за минувшие сутки обнаружили 337 случаев заражения.

"За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества больных - 293 обнаружены при обращении за медицинской помощью, 40 - среди контактных лиц, 4 случая привезенные из-за границы",- написал он.

Аксенов добавил, что количество лиц, которые выздоровели в течение суток, составляет 17, а количество обследованных - 4 663 человека.

Отметим, что рекордный суточный показатель заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму за все время пандемии ранее составил 365 человек.