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В Крыму зафиксировали новый антирекорд по количеству больных на COVID

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Крым, Понедельник 05 июля 2021 12:53
В Крыму зафиксировали новый антирекорд по количеству больных на COVID Фото: в Крыму зафиксировали новый антирекорд по количеству больных на COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В оккупированном Крыму зарегистрировали новый рекорд по заболеваемости на коронавирус. Там, за минувшие сутки обнаружили 337 случаев заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова.

"За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции. Из общего количества больных - 293 обнаружены при обращении за медицинской помощью, 40 - среди контактных лиц, 4 случая привезенные из-за границы",- написал он.

Аксенов добавил, что количество лиц, которые выздоровели в течение суток, составляет 17, а количество обследованных - 4 663 человека.

Отметим, что рекордный суточный показатель заболеваемости на коронавирус в оккупированном Крыму за все время пандемии ранее составил 365 человек.

Напомним, что в Крыму обнаружили штаммы коронавируса, которые были впервые обнаружены в Великобритании ("Альфа") и Индии ("Дельта").

Добавим, что на оккупированном полуострове продлили действие карантина до 1 сентября текущего года.

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