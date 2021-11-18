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Крым побил рекорд по количеству случаев коронавируса

Автор: Иванна Шовкун

По состоянию на 18 ноября во временно оккупированном РФ Крыму зафиксировали 878 случаев коронавирусной инфекции. Также от болезни за сутки скончалось 23 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Минздрав Крыма.

Такие показатели являются рекордными в Крыму за все время пандемии коронавируса.

"Всего за время пандемии выявлено 111 248 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период - 98 931", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за все время пандемии скончался 3 331 пациент с коронавирусом.

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Напомним, предыдущий рекорд по заболеваемости коронавирусом в Крыму был поставлен 3 ноября. За сутки там зарегистрировали 752 новых случая коронавируса.

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