Крым побил рекорд по количеству случаев коронавируса

По состоянию на 18 ноября во временно оккупированном РФ Крыму зафиксировали 878 случаев коронавирусной инфекции. Также от болезни за сутки скончалось 23 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Минздрав Крыма.
Такие показатели являются рекордными в Крыму за все время пандемии коронавируса.
"Всего за время пандемии выявлено 111 248 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период - 98 931", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за все время пандемии скончался 3 331 пациент с коронавирусом.
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Напомним, предыдущий рекорд по заболеваемости коронавирусом в Крыму был поставлен 3 ноября. За сутки там зарегистрировали 752 новых случая коронавируса.