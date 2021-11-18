Крым побил рекорд по количеству случаев коронавируса

Такие показатели являются рекордными в Крыму за все время пандемии коронавируса.

"Всего за время пандемии выявлено 111 248 положительных на COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составляет 875 человек, выздоровевших за весь период - 98 931", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за все время пандемии скончался 3 331 пациент с коронавирусом.

.