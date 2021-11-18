Крим побив рекорд за кількістю випадків коронавірусу

Станом на 18 листопада в тимчасово опукованому РФ Криму зафіксували 878 випадків коронавірусної інфекції. Також від хвороби за добу померло 23 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське МОЗ Криму .

Такі показники є рекордними у Криму за весь час пандемії коронавірусу.

"Загалом за час пандемії виявлено 111 248 позитивних на COVID-19. Кількість тих, хто одужав за добу, становить 875 осіб, які одужали за весь період - 98 931", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, за весь час пандемії помер 3 331 пацієнт з коронавірусом.