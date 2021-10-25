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В Крыму зашкаливает смертность от COVID: морги не справляются с нагрузкой

Автор: Юлия Бойко

В оккупированном Крыму фиксируется высокая смертность от COVID-19. Местные морги уже не справляются с нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Сообщается, что жители оккупированного Симферополя жалуются на то, что им выдают тела умерших родственников в плохом состоянии.

Как заявил так называемый "врио министра здравоохранения" Константин Скорупский, рост смертности обусловил увеличение нагрузки на судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомические отделения.

"Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупированный Крым бьет антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19.

Также стало известно, что в Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома.

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