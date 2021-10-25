В Крыму зашкаливает смертность от COVID: морги не справляются с нагрузкой

В оккупированном Крыму фиксируется высокая смертность от COVID-19. Местные морги уже не справляются с нагрузкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Коммерсант".

Сообщается, что жители оккупированного Симферополя жалуются на то, что им выдают тела умерших родственников в плохом состоянии.

Как заявил так называемый "врио министра здравоохранения" Константин Скорупский, рост смертности обусловил увеличение нагрузки на судебно-медицинскую экспертизу и патологоанатомические отделения.

"Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", - уточнил он.