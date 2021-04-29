UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В KSE описали три сценария развития коронавируса в Украине после Пасхи

Автор: РБК-Украина

В Киевской школе экономики рассказали о трех сценариях развития коронавируса в Украине после Пасхи. Может произойти вспышка заболевания.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Он рассказал, как может развиваться эпидемия после пасхальных праздников.

"Первый (сценарий, - ред.) - падение будет продолжаться без всякого влияния. Второй - падение немного замедлится ненадолго, а потом снова вернется к предыдущим темпам снижения заболеваемости. Третий - все переломится и пойдет рост", - сообщил он.

По его словам, при первом или втором сценарии влияние пасхальных празднований будет, однако это не значит, что должна пойти вспышка.

Напомним, ранее в KSE сообщили, что "красную" зону карантина могут покинуть еще 7 областей до конца недели.

Отметим, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин на Пасху и майские праздники в Украине ужесточать не будут. При этом власти намерены усилить контроль над соблюдением действующих ограничений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПасхаКарантин