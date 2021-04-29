В KSE описали три сценария развития коронавируса в Украине после Пасхи

В Киевской школе экономики рассказали о трех сценариях развития коронавируса в Украине после Пасхи. Может произойти вспышка заболевания.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Он рассказал, как может развиваться эпидемия после пасхальных праздников.
"Первый (сценарий, - ред.) - падение будет продолжаться без всякого влияния. Второй - падение немного замедлится ненадолго, а потом снова вернется к предыдущим темпам снижения заболеваемости. Третий - все переломится и пойдет рост", - сообщил он.
По его словам, при первом или втором сценарии влияние пасхальных празднований будет, однако это не значит, что должна пойти вспышка.
Напомним, ранее в KSE сообщили, что "красную" зону карантина могут покинуть еще 7 областей до конца недели.
Отметим, премьер Денис Шмыгаль заявил, что карантин на Пасху и майские праздники в Украине ужесточать не будут. При этом власти намерены усилить контроль над соблюдением действующих ограничений.