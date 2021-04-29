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У KSE описали три сценарії розвитку коронавірусу в Україні після Великодня

Автор: РБК-Україна

У Київській школі економіки розповіли про три сценарії розвитку коронавірусу в Україні після Великодня. Може статися спалах захворювання.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Він розповів, як може розвиватися епідемія після Великодніх свят.

"Перший (сценарій, - ред.) - падіння триватиме без жодного впливу. Другий - падіння трохи сповільниться ненадовго, а потім знову повернеться до попередніх темпів зниження захворюваності. Третій - все переломиться і піде зростання", - повідомив він.

За його словами, при першому або другому сценарії вплив великодніх святкувань буде, однак це не означає, що має піти спалах.

Нагадаємо, раніше в KSE повідомили, що "червону" зону карантину можуть покинути ще 7 областей до кінця тижня.

Зазначимо, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що карантин на Великдень і травневі свята в Україні посилювати не будуть. При цьому влада має намір посилити контроль над дотриманням діючих обмежень.

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