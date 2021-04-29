У KSE описали три сценарії розвитку коронавірусу в Україні після Великодня

У Київській школі економіки розповіли про три сценарії розвитку коронавірусу в Україні після Великодня . Може статися спалах захворювання.

Про це розповів у коментарі РБК-Україна керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

Він розповів, як може розвиватися епідемія після Великодніх свят.

"Перший (сценарій, - ред.) - падіння триватиме без жодного впливу. Другий - падіння трохи сповільниться ненадовго, а потім знову повернеться до попередніх темпів зниження захворюваності. Третій - все переломиться і піде зростання", - повідомив він.

За його словами, при першому або другому сценарії вплив великодніх святкувань буде, однак це не означає, що має піти спалах.