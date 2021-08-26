KSE прогнозирует выход Украины из "зеленой" зоны уже в сентябре

По его словам, риск вспышки пока является большим, он никуда не девается, а только увеличивается.

"Мы ожидаем, что в первой половине сентября Украина уже может с большой вероятностью выйти из "зеленого" уровня и мы увидим снова цветные регионы с различными уровнями эпидемиологической опасности, - подчеркнул Ганиченко.

Он пояснил, что такая ситуация может произойти из-за уменьшения контроля над распространением заболеваемости. За него отвечает так называемый "коэффициент выявления случаев", то есть сколько из протестированных тестов являются положительными.

Сейчас более 3% из всех являются положительными. Если Украина дойдет до 4%, то именно тогда она постепенно выходить из зеленого уровня эпидемиологической опасности.