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KSE прогнозує вихід України з "зеленої" зони вже у вересні

Автор: Инна Собора

Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко прогнозує, що Україна найближчим часом вийде із "зеленої" зони карантину. Це може статися вже через 2-3 тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ганиченка в ефірі "24 каналу".

За його словами, ризик спалаху наразі є великим, він нікуди не дівається, а лише збільшується.

"Ми очікуємо, що у першій половині вересня Україна вже може з великою імовірністю вийти із "зеленого" рівня і ми побачимо знову кольорові регіони з різними рівнями епідеміологічної небезпеки, - наголосив Ганиченко.

Він пояснив, що така ситуація може статись через зменшення контролю над поширенням захворюваності. За нього відповідає так званий "коефіцієнт виявлення випадків", тобто скільки із протестованих тестів є позитивними.

Наразі понад 3% зі всіх є позитивними. Якщо Україна дійде до 4%, то саме тоді вона поступово виходитиме із зеленого рівня епідеміологічної небезпеки.

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