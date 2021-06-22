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Кубинская COVID-вакцина Abdala показала эффективность в 92%

Автор: РБК-Украина

Кубинская трехкомпонентная вакцина от коронавируса Abdala оказалась эффективной на 92,28%. Такие результаты были получены в ходе клинических испытаний последнего этапа.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что такое заявление было сделано всего через несколько дней после того, как правительство сообщило, что другая отечественная вакцина, Soberana 2, доказала 62% эффективность только двух из трех доз.

"Наши ученые из Института Финлей и Центра генной инженерии и биотехнологии преодолели все препятствия и создали две очень эффективные вакцины", - заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Ожидается, что обе вакцины вскоре получат чрезвычайные полномочия от местных регулирующих органов.

Куба имеет пять кандидатов на вакцину от коронавируса.

Напомним, в конце февраля Куба начала массовое производство собственной вакцины от коронавируса Abdala.

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