Кубинська covid-вакцина Abdala показала ефективність в 92%

Видання зазначає, що така заява була зроблена всього через кілька днів після того, як уряд повідомив, що інша вітчизняна вакцина, Soberana 2, довела 62% ефективність тільки двох з трьох доз.

"Наші вчені з Інституту Фінлей і Центру генної інженерії та біотехнології подолали всі перешкоди і створили дві дуже ефективні вакцини", - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.

Очікується, що обидві вакцини незабаром отримають надзвичайні повноваження від місцевих регулюючих органів.

Куба має п'ять кандидатів на вакцину від коронавірусу.