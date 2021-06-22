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Кубинська covid-вакцина Abdala показала ефективність в 92%

Автор: РБК-Україна

Кубинська трикомпонентна вакцина від коронавірусу Abdala виявилася ефективною на 92,28%. Такі результати були отримані в ході клінічних випробувань останнього етапу.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що така заява була зроблена всього через кілька днів після того, як уряд повідомив, що інша вітчизняна вакцина, Soberana 2, довела 62% ефективність тільки двох з трьох доз.

"Наші вчені з Інституту Фінлей і Центру генної інженерії та біотехнології подолали всі перешкоди і створили дві дуже ефективні вакцини", - заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.

Очікується, що обидві вакцини незабаром отримають надзвичайні повноваження від місцевих регулюючих органів.

Куба має п'ять кандидатів на вакцину від коронавірусу.

Нагадаємо, наприкінці лютого Куба почала масове виробництво власної вакцини від коронавірусу Abdala.

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