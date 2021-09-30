Куда обращаться, если обнаружили подделку COVID-сертификатов: ответ Минздрава

С начала текущего года правоохранители открыли 350 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID и COVID-сертификатов. Наказание за подделку документов могут варьироваться от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет, а в случае внесения ложных сведений в электронную систему здравоохранения - до 6 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Минздрав обратился к гражданам Украины, которые знают о случаях подделки документов о результатах ПЦР-тестирование или вакцинации. Об этих случаях просят сообщать в:
"Поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоковидных ограничений, а может привести в зал или под аппарат искусственной вентиляции легких", - сообщили в Минздраве.