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Куди звертатися, якщо виявили підробку COVID-сертифікатів: відповідь МОЗ

Автор: Валерія Поліщук

З початку поточного року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID та COVID-сертифікатів. Покарання за підробку документів можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на строк до 5 років, а в разі внесення неправдивих відомостей в електронну систему охорони здоров'я - до 6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

МОЗ звернулося до громадян України, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або вакцинації. Про ці випадки просять повідомляти в:

  • Міністерство внутрішніх справ України на гарячу лінію-1536;
  • Національну поліцію України на гарячу лінію-0800500202, або на email: pg.npu@police.gov.ua;
  • Департамент кіберполіції Національної поліції України на гарячу лінію - 0800 50 51 70, або на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua або, заповнивши форму зворотного зв'язку: ticket.cyberpolice.gov.ua;
  • Департаменту стратегічних досліджень Національної поліції України на email: dsr@police.gov.ua;
  • Службу безпеки України за телефоном довіри-0800501482;
  • Національний контакт-центр МОЗ з питань протидії корупції-19 - 0800 60 20 19.

"Підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, а може привести в зал або під апарат штучної вентиляції легенів", - повідомили в МОЗ.

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