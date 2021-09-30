Куди звертатися, якщо виявили підробку COVID-сертифікатів: відповідь МОЗ

З початку поточного року правоохоронці відкрили 350 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів, міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID та COVID-сертифікатів. Покарання за підробку документів можуть варіюватися від штрафу до позбавлення волі на строк до 5 років, а в разі внесення неправдивих відомостей в електронну систему охорони здоров'я - до 6 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
МОЗ звернулося до громадян України, які знають про випадки підробки документів про результати ПЛР-тестування або вакцинації. Про ці випадки просять повідомляти в:
"Підроблена довідка про вакцинацію може допомогти уникнути протиковідних обмежень, а може привести в зал або під апарат штучної вентиляції легенів", - повідомили в МОЗ.