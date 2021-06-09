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Кулеба попросил Германию передать Украине избыточные COVID-вакцины

Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к своему коллеге Гайко Маасу с просьбой передать Украине избыточные дозы вакцин против коронавируса. Министр надеется на положительное решение правительства ФРГ в этом вопросе.

Об этом Кулеба сказал во время пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом.

"Я обратился к Хайко с просьбой увеличения количества избыточных вакцин, которые имеет Германия, и передачи их в Украину. Я надеюсь, что правительство Германии учтет нашу просьбу, рассматривая этот вопрос", - сказал Кулеба.

Напомним, в Украине в ближайшие выходные, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах. Минздрав опубликовал список где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

За прошедшие выходные в центрах вакцинации привились свыше 15 тысяч человек - работали три центры вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5 048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2 447 и в трех центрах в Одессе - 1 329.

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