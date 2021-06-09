Кулеба попросив Німеччину передати Україні надлишкові COVID-вакцини

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до свого колеги Гайко Мааса з проханням передати Україні надлишкові дози вакцин проти коронавірусу. Міністр сподівається на позитивне рішення уряду ФРН в цьому питанні.

Про це Кулеба сказав під час прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

"Я звернувся до Хайко з проханням збільшення кількості надлишкових вакцин, які має Німеччина, та передачі їх в Україну. Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, в Україні найближчими вихідними, 12-13 червня, центри вакцинації від коронавірусу запрацюють у 14 регіонах. МОЗ опублікувало список, де можна зробити щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech.

За минулі вихідні в центрах вакцинації прищепилися понад 15 тисяч осіб - працювали три центри вакцинації в Одесі і по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру - 5 048, у Львові на базі стадіону "Арена Львів" - 2 447 і в трьох центрах в Одесі - 1 329.