Кулеба рассказал, на каких условиях Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов

В Украине будут вакцинировать от коронавируса иностранных дипломатов, однако это зависит от некоторых условий. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода .

По его словам, иностранных дипломатов в Украине будут вакцинировать по принципу взаимности.

"Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов", - объяснил Кулеба.

По его словам, это нормальная международная практика.

Он также подтвердил информацию о том, что некоторые страны, в которых есть избыток своих вакцин, снабжают ими другие страны для вакцинации своих граждан. К примеру, Китай пригнал самолетом багаж вакцин конкретно для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и граждан, которые живут в Украине.