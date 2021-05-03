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Кулеба рассказал, на каких условиях Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов

Новина українською → Украина, Понедельник 03 мая 2021 00:04
Кулеба рассказал, на каких условиях Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Украине будут вакцинировать от коронавируса иностранных дипломатов, однако это зависит от некоторых условий. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По его словам, иностранных дипломатов в Украине будут вакцинировать по принципу взаимности.

"Украина будет вакцинировать иностранных дипломатов в Украине на основе принципа взаимности в отношении наших дипломатов за рубежом. То есть если в стране Х вакцинировали наших дипломатов, то мы вакцинировали их дипломатов", - объяснил Кулеба.

По его словам, это нормальная международная практика.

Он также подтвердил информацию о том, что некоторые страны, в которых есть избыток своих вакцин, снабжают ими другие страны для вакцинации своих граждан. К примеру, Китай пригнал самолетом багаж вакцин конкретно для того, чтобы вакцинировать своих дипломатов и граждан, которые живут в Украине.

Напомним, в Украине обе дозы вакцины от коронавируса уже получили 290 человек. При этом одну дозу вакцины получили 754 924 украинца.

Ранее сообщалось, что Украина в скором времени назначит своего посла при НАТО. Об этом рассказал Дмитрий Кулеба.

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