Кулеба розповів, за яких умов Україна буде вакцинувати іноземних дипломатів

В Україні будуть вакцинувати від коронавірусу іноземних дипломатів, однак це залежить від деяких умов. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода .

За його словами, іноземних дипломатів в Україні будуть вакцинувати за принципом взаємності.

"Україна буде вакцинувати іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів за кордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їх дипломатів", - пояснив Кулеба.

За його словами, це нормальна міжнародна практика.

Він також підтвердив інформацію про те, що деякі країни, в яких є надлишок своїх вакцин, постачають їх в інші країни для вакцинації своїх громадян. Наприклад, Китай пригнав літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів і громадян, які живуть в Україні.