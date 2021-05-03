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Кулеба розповів, за яких умов Україна буде вакцинувати іноземних дипломатів

Новость на русском → Україна, Понеділок 03 травня 2021 00:04
Кулеба розповів, за яких умов Україна буде вакцинувати іноземних дипломатів Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Україні будуть вакцинувати від коронавірусу іноземних дипломатів, однак це залежить від деяких умов. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, іноземних дипломатів в Україні будуть вакцинувати за принципом взаємності.

"Україна буде вакцинувати іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів за кордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їх дипломатів", - пояснив Кулеба.

За його словами, це нормальна міжнародна практика.

Він також підтвердив інформацію про те, що деякі країни, в яких є надлишок своїх вакцин, постачають їх в інші країни для вакцинації своїх громадян. Наприклад, Китай пригнав літаком багаж вакцин конкретно для того, щоб вакцинувати своїх дипломатів і громадян, які живуть в Україні.

Нагадаємо, в Україні обидві дози вакцини від коронавірусу вже отримали 290 осіб. При цьому одну дозу вакцини отримали 754 924 українця.

Раніше повідомлялося, що Україна незабаром призначить свого посла при НАТО. Про це розповів Дмитро Кулеба.

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