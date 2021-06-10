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На курортах Херсонської області відкриють пункти COVID-вакцинації для всіх охочих

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Херсонська область, Четвер 10 червня 2021 13:59
На курортах Херсонської області відкриють пункти COVID-вакцинації для всіх охочих Фото: вакцинація в Україні(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У курортних містах Херсонської області відкриють пункти вакцинації від COVID, де зможуть прищепитися всі бажаючі. Вони відкриються вже наступного тижня.

Про це заявив директор обласного департаменту здоров'я Віктор Короленко, передає місцевий сайт "Херсон Онлайн".

За його словами, наступного тижня відкриється чотири додаткові пункти.

"Додаткові пункти вакцинації відкриють у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І зараз вирішується питання, де облаштуємо ще одне - в Голій Пристані або Бериславі", - зазначив Короленко.

Крім того, за його словами, цього тижня розпочалася вакцинація працівників баз відпочинку у Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку. Також відрито шість пунктів для людей, які виїжджають з окупованого Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в цю суботу в Херсоні відкриють три центри вакцинації від коронавірусу. Почнуть вакцинувати тих, хто записався в лист очікування в додатку або через сайт "Дія".

РБК-Україна писало про те, де в Херсонській області можна зробити щеплення жителям окупованого Криму.

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