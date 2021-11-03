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Курорты только для COVID-безопасных: Прикарпатье ужесточает карантин

Автор: Дмитрий Левицкий

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения в Ивано-Франковской области. Согласно решению комиссии, на курорты теперь будут пускать только COVID-безопасных отдыхающих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Kurs".

По данным издания, комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей курортных и рекреационных комплексов не принимать посетителей без:

  • зеленых сертификатов о вакцинации от коронавируса;
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19, который проведен не более чем за 72 часа;
  • справки о выздоровлении от коронавируса.

Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер.

Кроме того, правоохранителям и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.

Отметим, что на территории Ивано-Франковской области расположен популярный горнолыжный курорт "Буковель".

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Ивано-Франковская областьПрикарпатьекурортыКарантин