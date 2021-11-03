Курорты только для COVID-безопасных: Прикарпатье ужесточает карантин

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения в Ивано-Франковской области. Согласно решению комиссии, на курорты теперь будут пускать только COVID-безопасных отдыхающих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Kurs".
По данным издания, комиссия ТЭБ и ЧС обязала руководителей курортных и рекреационных комплексов не принимать посетителей без:
Комиссия поручила разместить на сайтах курортов информацию о введении дополнительных ограничительных мер.
Кроме того, правоохранителям и Госпотребслужбе дали задание усилить контроль за соблюдением карантина на территории Ивано-Франковской области.
Отметим, что на территории Ивано-Франковской области расположен популярный горнолыжный курорт "Буковель".