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Курорти тільки для COVID-безпечних: Прикарпаття посилює карантин

Автор: Дмитро Левицький

Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. Згідно з рішенням комісії, на курорти тепер будуть пускати тільки COVID-безпечних відпочивальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Kurs".

За даними видання, комісія ТЕБ та НС зобов’язала керівників відпочинкових і рекреаційних комплексів не приймати відвідувачів без:

  • зелених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу;
  • негативного результату тестування на COVID-19, який проведений не більш як за 72 години;
  • довідки про одужання від коронавірусу.

Комісія доручила розмістити на сайтах курортів інформацію про введення додаткових обмежувальних заходів.

Крім того, правоохоронцям та Держспоживслужбі дали завдання посилити контроль за дотриманням карантину на території Івано-Франківської області.

Зазначимо, що на території Івано-Франківської області розташований популярний гірськолижний курорт "Буковель".

Нагадаємо, наразі Івано-Франківська область перебуває у "червоній" зоні карантину.

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Івано-Франківська областьПрикарпатьекурортыКарантин