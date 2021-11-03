Курорти тільки для COVID-безпечних: Прикарпаття посилює карантин

Регіональна комісія ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження в Івано-Франківській області. Згідно з рішенням комісії, на курорти тепер будуть пускати тільки COVID-безпечних відпочивальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Kurs".
За даними видання, комісія ТЕБ та НС зобов’язала керівників відпочинкових і рекреаційних комплексів не приймати відвідувачів без:
Комісія доручила розмістити на сайтах курортів інформацію про введення додаткових обмежувальних заходів.
Крім того, правоохоронцям та Держспоживслужбі дали завдання посилити контроль за дотриманням карантину на території Івано-Франківської області.
Зазначимо, що на території Івано-Франківської області розташований популярний гірськолижний курорт "Буковель".
Нагадаємо, наразі Івано-Франківська область перебуває у "червоній" зоні карантину.