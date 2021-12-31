UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Курс Sinovac и бустер Pfizer оказались неэффективными против "Омикрона", - ученые

Автор: Сергей Пышкин

Дводозовая вакцина Sinovac и бустер от Pfizer оказались менее эффективными против нового штамма коронавируса "Омикрон", чем это ожидалось. Их эффект аналогичен курсу мРНК-вакцины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исследования проводили ученые из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Согласно их данным, уровень антител, что были добыты после прохождения полного курса Sinovac и прививки бустером от Pfizer - были в 6,3 ниже по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса и в 2,7 раза в сравнении с "Дельтой".

Один из ученых Акико Ивасаки отметил, что тем, кто проходит курс CoronaVac - придется делать еще две дополнительные бустерные дозы, чтобы защитить себя от "Омикрона".

На прошлой неделе в Гонконге также проводили исследование во время которого выяснилось, что даже три дозы вакцины Sinovac не вызвали достаточного ответа антител против "Омикрона".

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация