Курс Sinovac и бустер Pfizer оказались неэффективными против "Омикрона", - ученые

Исследования проводили ученые из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Согласно их данным, уровень антител, что были добыты после прохождения полного курса Sinovac и прививки бустером от Pfizer - были в 6,3 ниже по сравнению с предыдущими штаммами коронавируса и в 2,7 раза в сравнении с "Дельтой".

Один из ученых Акико Ивасаки отметил, что тем, кто проходит курс CoronaVac - придется делать еще две дополнительные бустерные дозы, чтобы защитить себя от "Омикрона".

На прошлой неделе в Гонконге также проводили исследование во время которого выяснилось, что даже три дозы вакцины Sinovac не вызвали достаточного ответа антител против "Омикрона".