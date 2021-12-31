Курс Sinovac та бустер Pfizer виявилися неефективними проти "Омікрону", - вчені

Дослідження проводили вчені з Єльського університету, Міністерства охорони здоров'я Домініканської Республіки та інших установ.

Згідно з їхніми даними, рівні антитіл, що були здобуті після проходження повного курсу Sinovac й щеплення бустером від Pfizer - були в 6,3 нижчі у порівнянні з попередніми штамами коронавірусу й у 2,7 раза в порівнянні з "Дельтою".

Один із вчених Акіко Івасакі відзначив, що тим, хто проходить курс CoronaVac - доведеться робити ще дві додаткові бустерні дози, аби захистити себе від "Омікрону".

Минулого тижня в Гонконгу також проводили дослідження під час якого з’ясувалося, що навіть три дози вакцини Sinovac не викликали достатньої відповіді антитіл проти "Омікрону".