Кузин: о бустерной вакцинации от COVID для всех желающих речь пока не идет
Министерство здравоохранения Украины на сегодня еще рассматривает рекомендации Национальной группы экспертов о бустерной вакцинации от COVID-19. Речь о бустерной дозе для всех желающих пока не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главного санитарного врача Игоря Кузина для "Укринформа".
По его словам, Минздрав с большой осторожностью относится к введению бустерной и ревакцинальной дозы.
"Поскольку на фоне общей стратегии вакцинации мы должны балансировать между базовым курсом прививки и максимальной защитой населения и между бустерными дозами", - отметил Кузин.
Он уточнил, что в ближайшие недели будут обсуждаться рекомендации экспертов, после чего будет ясно, примут ли их частично или в полном объеме. На сегодня исследования показывают, что бустерная доза для людей в группе 60+ дает лучший эффект.
"Но, по сути, это не жизненно необходимое показание для проведения ревакцинации. Потому пока вопрос обсуждается. Думаю, что в течение двух недель мы это решим, в том числе и по количеству вакцин, алгоритму предоставления услуги и т.д., поскольку смешивать сейчас разные потоки не стоит", - подчеркнул главный санврач.
Предполагается, что в первую очередь третья прививка будет рекомендована для людей с иммунными проблемами.
"(О бустерной дозе для всех, - ред.) пока речь не идет", - добавил Кузин.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что к обсуждению вопроса бустерной дозы или повторной двухразовой прививки от коронавируса вернутся после того, как в Украине вакцинируются больше людей.