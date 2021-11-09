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Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде

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Київ, Вівторок 09 листопада 2021 15:59
Кузін: про бустерну вакцинацію від COVID для всіх охочих мова поки не йде Фото: головний санітарний лікар Ігор Кузін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство охорони здоров'я України на сьогодні ще розглядає рекомендації Національної групи експертів щодо бустерної вакцинації від COVID-19. Мова про бустерну дозу для всіх охочих поки не йде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна для "Укрінформу".

За його словами, МОЗ з великою обережністю ставиться до введення бустерної та ревакцинальної дози.

"Оскільки на тлі загальної стратегії вакцинації ми маємо балансувати між базовим курсом щеплення та максимальним захистом населення та між бустерними дозами", - зазначив Кузін.

Він уточнив, що найближчими тижнями обговорюватимуться рекомендації експертів, після чого буде ясно, чи ухвалять їх частково або в повному обсязі. На сьогоднішній день дослідження показують, що бустерна доза для людей у ​​групі 60+ дає кращий ефект.

"Але, по суті, це не життєво необхідний показ для проведення ревакцинації. Тому поки що питання обговорюється. Думаю, що протягом двох тижнів ми це вирішимо, у тому числі й за кількістю вакцин, алгоритмом надання послуги і т.д., оскільки змішувати зараз різні потоки не варто", - підкреслив головний санлікар.

Передбачається, що насамперед третє щеплення буде рекомендоване для людей з імунними проблемами.

"(Про бустерну дозу для всіх, - ред.) поки не йдеться", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що до обговорення питання бустерної дози або повторного дворазового щеплення від коронавірусу повернуться після того, як в Україні вакцинуються більше людей.

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